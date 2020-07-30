Голкипер Конюхов вернулся в «Торпедо»

Третьим новичком «Торпедо» в летнее трансферное окно-2020 стал голкипер Евгений Конюхов. Соглашение с футболистом, уже защищавшим черно-белые цвета в 2013-2014 годах, рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

— Нахожусь в предвкушении сезона и надеюсь, что предстоящее Первенство сложится для «Торпедо» таким же образом, как и шесть лет назад. То есть, по его итогам мы завоюем путевку в премьер-лигу, — сказал Конюхов.