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Голкипер Конюхов вернулся в «Торпедо»

19:30
Евгений Конюхов. Фото ФК «Торпедо».
Евгений Конюхов. Фото ФК «Торпедо».
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Третьим новичком «Торпедо» в летнее трансферное окно-2020 стал голкипер Евгений Конюхов. Соглашение с футболистом, уже защищавшим черно-белые цвета в 2013-2014 годах, рассчитано на один сезон, сообщает сайт клуба.

— Нахожусь в предвкушении сезона и надеюсь, что предстоящее Первенство сложится для «Торпедо» таким же образом, как и шесть лет назад. То есть, по его итогам мы завоюем путевку в премьер-лигу, — сказал Конюхов.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/41281/

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