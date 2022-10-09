Голкипер «КАМАЗа» отбил пенальти на 98-й минуте матча

«КАМАЗ» сохранил ничью в матче 13-го тура первой лиги против «Волгаря» (0:0).

Ничью для команды спас вратарь Алексей Мамин, который вытащил пенальти на 98-й минуте.

Голкипер «КАМАЗа» отразил три из четырех пенальти в этом сезоне.