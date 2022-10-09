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9 октября, 18:41

Голкипер «КАМАЗа» отбил пенальти на 98-й минуте матча

Иван Шитик
Корреспондент
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«КАМАЗ» сохранил ничью в матче 13-го тура первой лиги против «Волгаря» (0:0).

Ничью для команды спас вратарь Алексей Мамин, который вытащил пенальти на 98-й минуте.

Голкипер «КАМАЗа» отразил три из четырех пенальти в этом сезоне.

ФК Волгарь
ФК КАМАЗ
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 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
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 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
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 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
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 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
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 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
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23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
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 - : -
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 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 00:00
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Артур Галоян

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Балтика

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КАМАЗ

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