Голкипер Евгений Помазан покинул «СКА-Хабаровск»

Вратарь Евгений Помазан завершил выступления за «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба клуба.

34-летний голкипер пополнил состав команды прошлым летом.

В минувшем сезоне Помазан провел за армейцев 7 матчей, два из которых завершил без пропущенных мячей.

Помазан является воспитанником «Кубани». В составе юношеской сборной России в 2006 году он стал чемпионом Европы.