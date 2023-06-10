Голкипер Евгений Помазан покинул «СКА-Хабаровск»
Вратарь Евгений Помазан завершил выступления за «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба клуба.
34-летний голкипер пополнил состав команды прошлым летом.
В минувшем сезоне Помазан провел за армейцев 7 матчей, два из которых завершил без пропущенных мячей.
Помазан является воспитанником «Кубани». В составе юношеской сборной России в 2006 году он стал чемпионом Европы.
Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
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|
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|
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|
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|11
|11
|12
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|44
|
13
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|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
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|31
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|Волга
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|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
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Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
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Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
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Артем Кулишев
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|Ж
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Андрей Савинов
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|1
|4
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Марат Бокоев
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|27
|1
|1
|
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|30
|1
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