Голкипер Александр Беленов прокомментировал уход из «Уфы»

Вратарь Александр Беленов высказался об уходе из «Уфы».

Во вторник «Уфа» объявила о расторжении контракта с 35-летним россиянином по обоюдному согласию сторон.

«Уважаемые болельщики! Сегодня была моя заключительная тренировка: я покидаю клуб. В голове творится вулкан, хочется очень много сказать. Хочу сказать вам огромное спасибо, всем, кто приходил на стадион, поддерживал команду на протяжении этого времени. У нас были и хорошие, и не очень моменты, но вы всегда оставались с нами.

Для меня «Уфа» — не просто клуб или какая-то ступенька в карьере. Этот город останется в моем сердце навсегда, потому что я провел здесь хорошее время. Я всегда старался быть честным с вами, всегда старался отдаваться полностью. У меня в этом городе родилась дочь, часть Уфы навсегда будет со мной. Хочу сказать огромное спасибо обслуживающему персоналу. Люди приходили и уходили, но вы всегда работали на максимум. Хочу сказать спасибо руководству клуба, что мы расстаемся в хороших отношениях и друзьями. Я не хотел сидеть на балансе клуба, потому что для меня этот клуб много значит», — цитирует Беленова пресс-служба клуба.

Беленов выступал за «Уфу» с февраля 2017 года. В составе команды он был признан лучшим голкипером РПЛ в сезоне-2019/20, а также вошел в клуб Льва Яшина как вратарь, сыгравший «на ноль» в 100 официальных матчах.