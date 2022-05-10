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Солдатенко: «Некоторые игроки «Алании» переросли ФНЛ, им нужно пробовать себя в РПЛ»

Ростислав Солдатенко заявил, что некоторые игроки «Алании» переросли ФНЛ
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы поиграть в РПЛ и что у него сорвался вариант перехода в европейский клуб.

— Сейчас наверняка есть спрос к игрокам «Алании» из РПЛ. Летом возможно, что игроки уйдут?

— Думаю, что некоторых пацанов будет тяжело удержать. Некоторые переросли уровень ФНЛ, им нужно пробовать себя в РПЛ. Но мы как команда добились чего-то, а не как отдельные личности.

Если бы я не попал сюда, если бы Спартак Артурович не поверил в меня, кто-то бы позволил мне так играть? Если бы мы так не играли, не было бы такого доверия, мы бы с тобой даже не разговаривали.

О нас говорят не как об отдельных личностях, а как о команде. Мы сильны этим.

— Но если тебя позовут в РПЛ летом, будешь рассматривать варианты?

— Да, конечно.

— У тебя уже были разговоры?

— Были и зимой, и еще в прошлом году. И не только клубы из России интересовались. Был вариант в Европе, и зимой были переговоры, но этот вариант отпал. Хорошая команда была — участник еврокубков.

— Была информация, что после интервью, где ты оценивал вратарей РПЛ, у тебя отпал один из вариантов для перехода в премьер-лигу. Слышал об этом что-то?

— Не знаю об этом. Даже если это правда, мне все равно. Значит, так должно быть. Значит, там смотрят на слова, а не на дела. Я просто сказал, что не считаю себя хуже тех вратарей, о которых говорил. Я не говорил, что они плохие. Они все хорошие, не зря играют в «Спартаке», ЦСКА и «Краснодаре».

Единственное, что я имел в виду, что не считаю себя хуже. Мой подтекст только в этом. Я простой парень, обычный. Не думаю о себе много. Просто делаю как знаю.

Полное интервью Ростислава Солдатенко «СЭ» читайте здесь

РПЛ
ФНЛ
ФК Алания (Владикавказ)
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