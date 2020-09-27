Гол Нимели на 90-й минуте принес «Спартаку-2» победу над СКА
«Спартак-2» в домашнем матче 12-го тура первого дивизиона обыграл «СКА-Хабаровск» (1:0). Победный гол на 90-й минуте забил нападающий Сильванус Нимели. Вторая команда красно-белых с 25 очками занимает второе место.
Олимп — ФНЛ. 12-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)
Гол: Нимели, 90.
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Воропаев, Петрунин, Баду, Дьяков, Игнатов, Муминов (Бакалюк, 46), Денисов, Оганесян, Лайкин (Нимели, 46), Кожедуб.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Труфанов, Суслов, Мануйлов, Грачев, Гаджимурадов, Малеев, Горулев (Оанча, 76), Кенесов (Иванков, 69), Брагин (Базелюк, 60), Барков.
Предупреждения: Барков, 28. Кенесов, 56.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
27 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)»