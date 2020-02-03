Гол Гордюшенко не помог «Торпедо» обыграть боснийскую «Слободу»

«Торпедо» в товарищеском матче на сборе в Турции уступило боснийской «Слободе» со счетом 1:2.

Единственный гол москвичей на счету полузащитника ЦСКА Астемира Гордюшенко, который находится на просмотре в команде.

Следующий матч «Торпедо» проведет 6 февраля против боснийского клуба «Младость».

Товарищеские матчи. Клубы

«Слобода Тузла» — «Торпедо Москва» — 2:1 (2:1)

Голы: Бекич, 6; Ристич, 43 — Гордюшенко, 15;

«Торпедо»: Цицилин (Кеняйкин, 46), Нетфуллин (Шустиков, 46), Божин (Шоркин, 46), Чичерин (Шишкин, 46), Гордюшенко (Лях, 46), Самсонов (Елисеев, 46), Рязанцев (Орехов, 46), Магаль, Кертанов (Галоян, 46), Сергеев (Лебеденко, 46), Руденко (Джамалутдинов, 46);

3 февраля 2020. Турция. Сиде. Sural Garden hotel sport Centre.