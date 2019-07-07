Гол Делькина в добавленное время принес "Енисею" победу над "Текстильщиком"

"Енисей" в гостевом матче 1-го тура Олимп-ФНЛ обыграл "Текстильщик" (1:0). Победный гол в добавленное время забил Артем Делькин.
Олимп – ФНЛ
1-й тур
"Текстильщик" (Иваново) – "Енисей" (Красноярск) – 0:1 (0:0)
Гол: Делькин, 90+4.
Предупреждение: Долгов, 43.
Судья: Сухой (Люберцы).
7 июля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".
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