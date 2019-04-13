Гол Базелюка со штрафного принес "СКА-Хабаровску" победу над "Спартаком-2"

В матче 31-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ "СКА-Хабаровск" дома обыграл "Спартак-2" со счетом 1:0. Победный мяч в компенсированное время прямым ударом со штрафного забил Константин Базелюк.

Олимп – ФНЛ

31-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Спартак-2" (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: Базелюк, 90+4.

Нереализованный пенальти: Руденко, 14 (вратарь)

"СКА-Хабаровск": Генералов, Приндета (Буйволов, 66), Суслов, Хомуха, Квеквескири, Алейник, Кабутов, Никифоров, Казанков (Радченко, 73), Камеш (Базелюк, 46), Булия.

"Спартак-2": Шитов, Гапонов, Мамин, Маслов, Воропаев, Фольмер (Васильев, 75), Бакаев, Бакалюк, Полубояринов (Лопатин, 81), Руденко, Нимели.

Предупреждения: Казанков, 11. Нимели, 28. Суслов, 48. Воропаев, 51. Алейник, 54. Кабутов, 81.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

13 апреля. Хабаровск. Стадион им. Ленина.