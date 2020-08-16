Гол 37-летнего Лебеденко помог «Торпедо» обыграть «Краснодар-2»

«Торпедо» в матче 4-го тура ФНЛ обыграл «Краснодар-2» о счетом 3:0.

В составе москвичей отличились Равиль Нефтуллин, Игорь Лебеденко и Максим Шоркин. На 83-й минуте краснодарцы остались вдесятером после удаления защитника Виталия Стежко.

«Торпедо» с пятью очками расположилось на 13-м месте в турнирной таблице, «Краснодар-2» с четырьмя очками — на строчку ниже.

Олимп — ФНЛ

4-й тур

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Торпедо М» (Москва) — 0:3 (0:1)

Голы: Нетфуллин, 24 (0:1). Лебеденко, 65 (0:2). Шоркин, 71 (0:3).

«Краснодар-2»: Адамов, Бочко, Мартынов, Ивашин, Стежко, Григорян (Апеков, 73), Черников (Мацукатов, 46), Сперцян, Якимов (Пелих, 74), Сергеев (Воротников, 28), Сабуа (Кутовой, 46).

«Торпедо М» (Москва): Конюхов, Шоркин, Евдокимов (Шустиков, 90+3), Самсонов, Рязанцев, Берковский (Кертанов, 69), Дворецков (Адаев, 55), Магаль (Елисеев, 46), Нетфуллин, Гордюшенко, Калмыков (Лебеденко, 60).

Предупреждения: Сергеев, 2. Самсонов, 15. Калмыков, 40. Магаль, 43. Рязанцев, 62. Сперцян, 88.

Удаление: Стежко, 83 (грубая игра).

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

16 августа. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».