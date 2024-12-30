Гогниев подтвердил, что останется на посту главного тренера «Алании»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев подтвердил, что сохранит свой пост.

«Да, я остаюсь. Для меня это не просто работа, это дело всей моей жизни. Мы вместе переживали успехи и трудности, и сейчас важно объединиться, чтобы сохранить «Аланию», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

30 декабря вице-президент «Алании» Данил Гуриев объявил о сокращении бюджета клуба.

«Алания» после 21 тура первой лиги набрала 18 очков и занимает предпоследнее 17-е место. Клуб из Владикавказа проиграл пять из последних шести матчей в чемпионате.