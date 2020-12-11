Гогниев и Евдокимов названы лучшими тренерами ФНЛ в ноябре и декабре
16:59
Объявлены лучшие тренеры ФНЛ в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги.
По версии болельщиков, победил наставник «Алании» Спартак Гогниев. Лига лучшим выбрала главного тренера «Нижнего Новгорода» Роберта Евдокимова.
«Алания» в ноябре и декабре выиграла пять встреч и трижды сыграла вничью. В активе «Нижнего Новгорода» шесть побед, одна ничья и одно поражение.
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