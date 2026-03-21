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21 марта, 23:06

Главный врач «Арсенала» Чмуневич спас жизнь двум пассажирам самолета Москва — Хабаровск

Тульский «Арсенал» сообщил, что главный врач команды Аркадий Чмуневич спас жизнь двум пассажирам самолета, который следовал из Москвы в Хабаровск.

Это произошло 21 марта во время перелета команды на игру 25-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск». Как сообщает пресс-служба клуба, одна из пассажирок рейса почувствовала себя плохо. Случилось резкое понижение артериального давления, потеря сознания. Врач «Арсенала» оказал неотложную помощь и до самой посадки следил за состоянием пациентки. В период полета приступы повторялись несколько раз.

«За 2 часа до посадки в Хабаровске бортпроводники по громкой связи вызвали врача в другую часть салона самолета. У мужчины произошел эпилептический приступ. Доктор Чмуневич оказал необходимую неотложную помощь и по прилёту передал обоих пациентов медикам», — заявили в «Арсенале».

Источник: https://t.me/pfcarsenaltula/19518
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ФК Арсенал (Тула)
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 И В Н П +/- О
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 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
2
 Велес 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
11.07 00:00 Пари НН – Ротор - : -
11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
11.07 00:00 Уфа – Ленинградец - : -
11.07 00:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
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