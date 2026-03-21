Главный врач «Арсенала» Чмуневич спас жизнь двум пассажирам самолета Москва — Хабаровск

Тульский «Арсенал» сообщил, что главный врач команды Аркадий Чмуневич спас жизнь двум пассажирам самолета, который следовал из Москвы в Хабаровск.

Это произошло 21 марта во время перелета команды на игру 25-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровск». Как сообщает пресс-служба клуба, одна из пассажирок рейса почувствовала себя плохо. Случилось резкое понижение артериального давления, потеря сознания. Врач «Арсенала» оказал неотложную помощь и до самой посадки следил за состоянием пациентки. В период полета приступы повторялись несколько раз.

«За 2 часа до посадки в Хабаровске бортпроводники по громкой связи вызвали врача в другую часть салона самолета. У мужчины произошел эпилептический приступ. Доктор Чмуневич оказал необходимую неотложную помощь и по прилёту передал обоих пациентов медикам», — заявили в «Арсенале».