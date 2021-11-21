Главный тренер «Велеса» Куликов может стать наставником «Ротора»
Главный тренер «Велеса» Артем Куликов может стать наставником «Ротора», сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что «Велес» может не отпустить специалиста из команды.
Ранее «Ротор» объявил об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера. Он возглавлял команду с июня 2021 года.
В текущем сезоне после 23 туров «Ротор» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4519901-rotor-zainteresovan-v-priglashenii-nastavnika-velesa-kulikova.html
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