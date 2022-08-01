Главный тренер «Уфы» рассказал о травме защитника команды в матче с «Рубином»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров рассказал о травме защитника Александра Сандрачука, который получил серьезное повреждение в матче 3-го тура первой лиги против «Рубина» (0:0).

«Мне показалось, что в этом моменте кто-то в штрафной площади получил травму, поэтому и остановили игру, если я не ошибаюсь. Футбол футболом, но fair play все соблюдают. Все соперники после игры дружелюбно общаются. Думаю, что судья в этом эпизоде разобрался верно. В штрафной что-то случилось, и Сандрачук упал. Не знаю, какая травма пока, но желаю скорейшего выздоровления», — передает слова Томарова корреспондент «СЭ».

«Уфа» набрала 4 очка после трех туров первой лиги и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре уфимцы дома сыграют с «Аланией» 7 августа. Начало матча — 16.00 по московскому времени.