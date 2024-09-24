Сторожук о лидерстве тульского «Арсенала» в ФНЛ: «Не скажу, что все идеально»
Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук оценил игру команды на старте сезона-2024/25.
Туляки лидируют в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 23 очками в 11 матчах.
«Говорят, что «Арсенал» играет выше своих возможностей? Наверное, это говорят те люди, которые не знают, как футболисты тренируются, отдают себя. Исходя из старта чемпионата, скажу так: если говорить в процентном соотношении, думаю, процентов на 70 мы обновились. Это тоже новый этап, новый чемпионат, новая ситуация, и не знаешь, куда она повернет. Первые игры были очень сложными. Да, мы побеждали, но по происходящему на поле было понимание, что нам нужно очень много работать. Вырывали на последних минутах и так далее.
Мы понимаем, что нужно время, чтобы футболист понял, что мы хотим от него, чтобы он адаптировался к нашим требованиям — а они непростые. Очень важно было прибавлять по ходу чемпионата. Мы постепенно двигаемся вперед. Не скажу, что все идеально, мы испытываем проблемы с составом с точки зрения ротации. Есть определенные требования — понятно, что индивидуальное мастерство отдельных футболистов многое решает, но команда как «мы» мне больше нравится. Поэтому мы много говорим о таких вещах, что каждый за каждого, друг за друга... Не скажу, что это какая-то система, мы нашли к каждому подход, чтобы он развивался», — сказал Сторожук в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
«Арсенал» проведет следующий матч в ФНЛ 29 сентября дома против «Уфы».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|6
|5
|0
|10-4
|23
|
2
|Урал
|11
|6
|3
|2
|17-8
|21
|
3
|Торпедо
|11
|5
|6
|0
|17-9
|21
|
4
|Чайка
|11
|4
|5
|2
|15-10
|17
|
5
|Родина
|11
|4
|5
|2
|12-10
|17
|
6
|Балтика
|11
|4
|5
|2
|11-9
|17
|
7
|Черноморец
|11
|5
|2
|4
|15-15
|17
|
8
|Сочи
|11
|4
|4
|3
|15-12
|16
|
9
|Сокол
|11
|3
|6
|2
|8-8
|15
|
10
|Ротор
|11
|3
|5
|3
|9-8
|14
|
11
|Енисей
|11
|4
|1
|6
|10-13
|13
|
12
|Нефтехимик
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
13
|СКА-Хаб.
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
14
|КАМАЗ
|11
|3
|2
|6
|8-9
|11
|
15
|Шинник
|11
|2
|5
|4
|7-10
|11
|
16
|Алания
|11
|2
|4
|5
|6-9
|10
|
17
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|10-15
|9
|
18
|Тюмень
|11
|1
|2
|8
|7-17
|5
|29.09
|00:00
|
Арсенал – Уфа
|- : -
|29.09
|00:00
|
Енисей – Урал
|- : -
|29.09
|00:00
|
КАМАЗ – Шинник
|- : -
|29.09
|00:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|29.09
|00:00
|
Чайка – Балтика
|- : -
|29.09
|15:00
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|- : -
|29.09
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|29.09
|18:00
|
Черноморец – Сокол
|- : -
|30.09
|19:30
|
Ротор – Алания
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|10
|1
|3
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|9
|1
|1