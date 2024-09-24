Главный тренер тульского «Арсенала» Сторожук о задачах команды: «Надо стараться взять очки в каждом матче»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, какую задачу поставил перед командой в сезоне-2024/25.

«Перед началом сезона я посадил всю команду, за два дня до первого матча, сказал, что, как тренер с амбициями, буду ставить максимальные задачи. Мы не победим в каждой игре, это в принципе невозможно. Но постараться взять очки в каждом матче надо. Этого принципа я и придерживаюсь», — сказал Сторожук в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 11 туров Мелбет-Первой лиги-2024/25 «Арсенал» лидирует в турнирной таблице с 23 очками.