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Сегодня, 01:27

Главный тренер тульского «Арсенала» Сторожук о задачах команды: «Надо стараться взять очки в каждом матче»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, какую задачу поставил перед командой в сезоне-2024/25.

«Перед началом сезона я посадил всю команду, за два дня до первого матча, сказал, что, как тренер с амбициями, буду ставить максимальные задачи. Мы не победим в каждой игре, это в принципе невозможно. Но постараться взять очки в каждом матче надо. Этого принципа я и придерживаюсь», — сказал Сторожук в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 11 туров Мелбет-Первой лиги-2024/25 «Арсенал» лидирует в турнирной таблице с 23 очками.

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«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 6 5 0 10-4 23
2
 Урал 11 6 3 2 17-8 21
3
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
7
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
8
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
9
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
10
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
11
 Енисей 11 4 1 6 10-13 13
12
 Нефтехимик 11 3 4 4 9-12 13
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 11 3 2 6 8-9 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 11 2 4 5 6-9 10
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
18
 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
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29.09 00:00
Арсенал – Уфа
 - : -
29.09 00:00
Енисей – Урал
 - : -
29.09 00:00
КАМАЗ – Шинник
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Нефтехимик – Родина
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Чайка – Балтика
 - : -
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 5
Мартин Крамарич

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Владимир Писарский

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Сочи

 3
П
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Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 10 1 3
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