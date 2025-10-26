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26 октября 2025, 12:15

Кононов — об отношениях с болельщиками: «Наше примирение состоится, когда «Торпедо» будет наверху»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отношениях с болельщиками клуба.

«Наше примирение, наверное, состоится тогда, когда команда будет наверху. Я прекрасно понимаю, что болельщики и фанаты недовольны работой тренера, когда нет результата. А на данный момент это именно так. Надеюсь, когда будет результат, вопросы отпадут», — сказал Кононов «СЭ».

Кононов тренировал «Торпедо» с 17 января 2024 года по 15 августа 2025-го и вернулся в клуб 15 октября после отставки Дмитрия Парфенова. Автозаводцы с 14 очками в 16 матчах занимают 17-е место в Первой лиге.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 6 6 0 0 19-6 18
2
 Велес 6 4 0 2 7-8 12
3
 Урал 6 3 2 1 10-2 11
4
 Спартак Кс 5 3 2 0 10-4 11
5
 Торпедо 6 3 1 2 10-5 10
6
 Сочи 6 3 1 2 11-7 10
7
 Ротор 6 3 1 2 11-8 10
8
 Енисей 6 2 3 1 10-9 9
9
 Шинник 6 2 3 1 9-8 9
10
 Уфа 5 2 2 1 7-6 8
11
 Арсенал 6 2 2 2 5-9 8
12
 Волга 6 2 0 4 6-9 6
13
 Челябинск 6 2 0 4 7-12 6
14
 Нефтехимик 6 2 0 4 3-10 6
15
 Ленинградец 6 1 2 3 3-8 5
16
 СКА-Хабаровск 6 1 0 5 4-11 3
17
 Текстильщик 6 0 3 3 4-8 3
18
 КАМАЗ 6 0 2 4 6-12 2
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.08 18:00 Нефтехимик – Шинник 0 : 2
14.08 19:30 Ротор – Урал 1 : 1
15.08 08:00 СКА-Хабаровск – Велес 2 : 0
15.08 12:00 Енисей – КАМАЗ 2 : 2
15.08 13:30 Челябинск – Торпедо 0 : 4
15.08 16:00 Ленинградец – Арсенал 0 : 0
15.08 17:00 Текстильщик – Нижний Новгород 1 : 3
16.08 11:30 Сочи – Волга 1 : 0
17.08 19:30 Спартак Кс – Уфа - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 8
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 7
Илья Азявин
Илья Азявин

Шинник

 4
П
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 4
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 3
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 5 1 1
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 5 1 1
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