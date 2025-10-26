Кононов — об отношениях с болельщиками: «Наше примирение состоится, когда «Торпедо» будет наверху»
Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отношениях с болельщиками клуба.
«Наше примирение, наверное, состоится тогда, когда команда будет наверху. Я прекрасно понимаю, что болельщики и фанаты недовольны работой тренера, когда нет результата. А на данный момент это именно так. Надеюсь, когда будет результат, вопросы отпадут», — сказал Кононов «СЭ».
Кононов тренировал «Торпедо» с 17 января 2024 года по 15 августа 2025-го и вернулся в клуб 15 октября после отставки Дмитрия Парфенова. Автозаводцы с 14 очками в 16 матчах занимают 17-е место в Первой лиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|6
|6
|0
|0
|19-6
|18
|
2
|Велес
|6
|4
|0
|2
|7-8
|12
|
3
|Урал
|6
|3
|2
|1
|10-2
|11
|
4
|Спартак Кс
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
5
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|10-5
|10
|
6
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
7
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|11-8
|10
|
8
|Енисей
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Шинник
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
10
|Уфа
|5
|2
|2
|1
|7-6
|8
|
11
|Арсенал
|6
|2
|2
|2
|5-9
|8
|
12
|Волга
|6
|2
|0
|4
|6-9
|6
|
13
|Челябинск
|6
|2
|0
|4
|7-12
|6
|
14
|Нефтехимик
|6
|2
|0
|4
|3-10
|6
|
15
|Ленинградец
|6
|1
|2
|3
|3-8
|5
|
16
|СКА-Хабаровск
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|
17
|Текстильщик
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|
18
|КАМАЗ
|6
|0
|2
|4
|6-12
|2
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.08
|18:00
|Нефтехимик – Шинник
|0 : 2
|14.08
|19:30
|Ротор – Урал
|1 : 1
|15.08
|08:00
|СКА-Хабаровск – Велес
|2 : 0
|15.08
|12:00
|Енисей – КАМАЗ
|2 : 2
|15.08
|13:30
|Челябинск – Торпедо
|0 : 4
|15.08
|16:00
|Ленинградец – Арсенал
|0 : 0
|15.08
|17:00
|Текстильщик – Нижний Новгород
|1 : 3
|16.08
|11:30
|Сочи – Волга
|1 : 0
|17.08
|19:30
|Спартак Кс – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|8
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|7
|
|
Илья Азявин
Шинник
|4
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|5
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|5
|1
|1
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