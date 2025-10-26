Кононов — об отношениях с болельщиками: «Наше примирение состоится, когда «Торпедо» будет наверху»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отношениях с болельщиками клуба.

«Наше примирение, наверное, состоится тогда, когда команда будет наверху. Я прекрасно понимаю, что болельщики и фанаты недовольны работой тренера, когда нет результата. А на данный момент это именно так. Надеюсь, когда будет результат, вопросы отпадут», — сказал Кононов «СЭ».

Кононов тренировал «Торпедо» с 17 января 2024 года по 15 августа 2025-го и вернулся в клуб 15 октября после отставки Дмитрия Парфенова. Автозаводцы с 14 очками в 16 матчах занимают 17-е место в Первой лиге.