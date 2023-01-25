Евсеев: «Почему вы считаете, что в РПЛ мало молодых талантов? А Сулейманов из Нижнего?»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» выразил мнение, что в России хватает молодых талантливых игроков.

— Вы поработали во всех лигах России. Можете сформулировать главную проблему нашего футбола?

— Нет. Так сразу и не скажешь. В каждой лиге свои нюансы.

— Но почему в РПЛ мало талантливой молодежи?

— Разве мало? Не согласен.

— Вот как?

— Ну а Сулейманов, например, в «Нижнем Новгороде». Чем вас не устраивает? Семь мячей забил. Сейчас Агапов перешел в ЦСКА. Понятно, что на слуху такие игроки, как Пиняев, Захарян, Тюкавин. Но если брать то же «Динамо», то там сейчас в контрольных матчах играет полузащитник Сулаквелидзе. Есть интересные ребята. Я его, кстати, звал в «Шинник» в прошлом году. Но «Динамо» ответило: во вторую лигу не отдадим.

— У вас ведь Урунов играл в «Уфе». Сейчас он без команды, не звали его в Ярославль?

— Вообще-то Урунов — это уровень премьер-лиги. Думаю, он перезапустит свою карьеру. Может и в арабские страны поехать, в Казахстан. Зачем ему первая лига? Молодой, амбициозный парень.

— Почему после «Уфы» у него нигде не получилось?

— Вопрос не ко мне. У меня он играл, сверкал, на него был спрос.

— Самый талантливый игрок, который прошел через ваши тренерские руки?

— Фомин, который сейчас в «Динамо» и в сборной. Видите, как получилось. «Краснодар» его не рассмотрел, а Вадим Валентинович разглядел (улыбается).