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Евсеев: «Почему вы считаете, что в РПЛ мало молодых талантов? А Сулейманов из Нижнего?»

Евсеев выразил мнение, что в России хватает молодых талантливых игроков
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» выразил мнение, что в России хватает молодых талантливых игроков.

— Вы поработали во всех лигах России. Можете сформулировать главную проблему нашего футбола?

— Нет. Так сразу и не скажешь. В каждой лиге свои нюансы.

— Но почему в РПЛ мало талантливой молодежи?

— Разве мало? Не согласен.

— Вот как?

— Ну а Сулейманов, например, в «Нижнем Новгороде». Чем вас не устраивает? Семь мячей забил. Сейчас Агапов перешел в ЦСКА. Понятно, что на слуху такие игроки, как Пиняев, Захарян, Тюкавин. Но если брать то же «Динамо», то там сейчас в контрольных матчах играет полузащитник Сулаквелидзе. Есть интересные ребята. Я его, кстати, звал в «Шинник» в прошлом году. Но «Динамо» ответило: во вторую лигу не отдадим.

— У вас ведь Урунов играл в «Уфе». Сейчас он без команды, не звали его в Ярославль?

— Вообще-то Урунов — это уровень премьер-лиги. Думаю, он перезапустит свою карьеру. Может и в арабские страны поехать, в Казахстан. Зачем ему первая лига? Молодой, амбициозный парень.

— Почему после «Уфы» у него нигде не получилось?

— Вопрос не ко мне. У меня он играл, сверкал, на него был спрос.

— Самый талантливый игрок, который прошел через ваши тренерские руки?

— Фомин, который сейчас в «Динамо» и в сборной. Видите, как получилось. «Краснодар» его не рассмотрел, а Вадим Валентинович разглядел (улыбается).

Вадим Евсеев. Работа в «Шиннике», звонки из РПЛ, молодые таланты, хоккей, театр. Интервью Вадима Евсеева
Вадим Евсеев
ФК Нижний Новгород
ФК Шинник
Тимур Сулейманов
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Евсеев назвал самого талантливого игрока в первой лиге
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
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Родина – Шинник
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

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Балтика

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