Главный тренер «Рубина»: «Сезон тяжелый, игр много. Нужно, чтобы все были в тонусе»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Навбахором» (6:0).

— Команда забила красивые голы, пыталась исполнить те задумки, которые мы требуем, наигрываем на тренировках. Думаю, достаточно качественный матч. Даже во втором тайме молодежь тоже удачные голы забили. А первый тайм — это отправная точка нашей игры, попытка доминировать на чужой половине поля с активным участием крайних защитников.

— Во всех матчах выходят разные центральные защитники. Смотрите сочетания?

— Конечно. Во-первых, всем ребятам даем играть, меняем местами. Разве что Мартынович застолбил центральную позицию. Во втором тайме в этой позиции попробовали Егора Тесленко. Ищем варианты. Думаю, в сезоне придется играть многим. Сезон тяжелый, игр много. Могут быть травмы, дисквалификации. Нужно, чтобы все были в тонусе.

— У нас пополнение в тренерском штабе. Расскажите, чем будет заниматься Сергей Никитин.

— Он старший тренер, это сильный методист из РФС. Еще один весомый голос в тренерском штабе.