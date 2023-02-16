Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Ахматом»

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Ахматом» (1:1).

— Плотный интенсивный матч провели. Наша задача была интенсивно провести стартовым составом 45 плюс 5-10 минут. Они это выполнили, движение было неплохое. В начале матча, может быть, немного разбирались с соперником. Пока мы разбирались, нам забили. Ребята продолжали выполнять то задание, которое у них было, играли активно. В конце концов сравняли счет, что немаловажно. Значит, у команды характер есть, никто не расклеился, все играли двигались. Мне матч понравился, с соперником высокого уровня. Хорошо, что мы не растерялись, не отошли от своей игры, а до конца пытались навязать единоборства, навязать прессинг. Удовлетворение от матча есть.

— Во втором тайме дебютировал Митков. Как оцените его игру?

— Ему пока тяжело, потому что он с нами особо не занимался. Мы знаем, что он в тонусе, что он провел матч чемпионата. Пока особого задания у него не было, он просто вышел и помог команде. Сыграли с одним нападающим, где нужно, поборолся. Может быть, в командной игре чуть-чуть выпадал, но ничего страшного пока. Через тренировки поймет. У него есть данные. Может, мы сегодня не так сильно использовали эти данные. Но как смог, проявил себя. Надеюсь, с каждой тренировкой он будет больше понимать командных движений. Больше ребята его будут узнавать, чтобы быть в нем уверенным, больше на него играть. Уверен, это будет усиление.

— Зотов быстро покинул поле.

— Мне сказали, что мышцу забили, и она напряглась, поэтому мы не стали рисковать. Он хотел разбегаться, но мы сразу заменили. Надеюсь, что там ничего страшного.

— Что с Лисаковичем и Кабутовым?

— Кабутов в прошлой довольно плотной игре получил удар по икроножной мышце, она немного забита была. Решили сделать паузу, чтобы не усугубить. Лисакович пока болеет. По Белеку ходит вирус, выбивает одного-двух игроков. Пока у него температура. Надеюсь, что в ближайшие дни он оклемается.

— Сегодня видели много замен. Насколько у вас есть желание всех заиграть?

— Это все было планово, в будущем у нас будут игры, и все ребята получат больше времени. Постепенно прибавляем игровое время всем футболистам. Единственное из-за замены Зотова чуть больше пришлось Рахмоналиеву поиграть, а так по плану все прошло, кто должен был, получил нагрузку. Кто-то тренировался утром и получил нагрузку там. У нас еще на этом сборе две игры. Распределим силы и выполним что хотели.

— Сегодняшнюю игру можно назвать репетицией перед ЦСКА? Дал ли этот матч ответы на вопросы?

— Мы не занимаемся здесь турнирной таблицей. Мы просто играем каждый матч по отдельности с определенным заданием. Мы должны быть вариативны, мы должны наиграть определенные сочетания, посмотреть кого-то на других позициях. В каждом матче решаем локальные задачи. Что касается ответов на вопросы, мы не ищем ответов на загадочные вопросы, мы просто выполняем задания и пробуем вариации. Если в предыдущие игры было много игры в низу, то сегодня столкнулись с тем, что соперник навязал единоборства вверху. Мы должны быть готовы ко всяким способам ведения игры соперника. Пришлось с достаточно мощной командой побороться, потолкаться, вверху поиграть. По интенсивности и по плотности борьбы неплохой матч, мы это выдержали — уже хорошо. Доволен игрой, состоянием ребят, тем, как они воспринимают наши задачи, наши требования.

— Болельщики обращают внимание на то, что у вас команда еще ни разу не проиграла. Вы это держите в голове?

— Мы не зациклены на результате, чтобы продлить серию и чтобы говорили, что Уткульбаев не проигрывает. Рано или поздно это случится и надо спокойно к этому отнестись. Важно, что мы как команда растем и проявляем характер. Ребята еще больше друг друга узнают. Это процесс, когда должны все притереться. Конечно, приятный бонус, когда ты не проигрываешь и с хорошим настроением ложишься спать.