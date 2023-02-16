Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Ахматом»
Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Ахматом» (1:1).
— Плотный интенсивный матч провели. Наша задача была интенсивно провести стартовым составом 45 плюс 5-10 минут. Они это выполнили, движение было неплохое. В начале матча, может быть, немного разбирались с соперником. Пока мы разбирались, нам забили. Ребята продолжали выполнять то задание, которое у них было, играли активно. В конце концов сравняли счет, что немаловажно. Значит, у команды характер есть, никто не расклеился, все играли двигались. Мне матч понравился, с соперником высокого уровня. Хорошо, что мы не растерялись, не отошли от своей игры, а до конца пытались навязать единоборства, навязать прессинг. Удовлетворение от матча есть.
— Во втором тайме дебютировал Митков. Как оцените его игру?
— Ему пока тяжело, потому что он с нами особо не занимался. Мы знаем, что он в тонусе, что он провел матч чемпионата. Пока особого задания у него не было, он просто вышел и помог команде. Сыграли с одним нападающим, где нужно, поборолся. Может быть, в командной игре чуть-чуть выпадал, но ничего страшного пока. Через тренировки поймет. У него есть данные. Может, мы сегодня не так сильно использовали эти данные. Но как смог, проявил себя. Надеюсь, с каждой тренировкой он будет больше понимать командных движений. Больше ребята его будут узнавать, чтобы быть в нем уверенным, больше на него играть. Уверен, это будет усиление.
— Зотов быстро покинул поле.
— Мне сказали, что мышцу забили, и она напряглась, поэтому мы не стали рисковать. Он хотел разбегаться, но мы сразу заменили. Надеюсь, что там ничего страшного.
— Что с Лисаковичем и Кабутовым?
— Кабутов в прошлой довольно плотной игре получил удар по икроножной мышце, она немного забита была. Решили сделать паузу, чтобы не усугубить. Лисакович пока болеет. По Белеку ходит вирус, выбивает одного-двух игроков. Пока у него температура. Надеюсь, что в ближайшие дни он оклемается.
— Сегодня видели много замен. Насколько у вас есть желание всех заиграть?
— Это все было планово, в будущем у нас будут игры, и все ребята получат больше времени. Постепенно прибавляем игровое время всем футболистам. Единственное из-за замены Зотова чуть больше пришлось Рахмоналиеву поиграть, а так по плану все прошло, кто должен был, получил нагрузку. Кто-то тренировался утром и получил нагрузку там. У нас еще на этом сборе две игры. Распределим силы и выполним что хотели.
— Сегодняшнюю игру можно назвать репетицией перед ЦСКА? Дал ли этот матч ответы на вопросы?
— Мы не занимаемся здесь турнирной таблицей. Мы просто играем каждый матч по отдельности с определенным заданием. Мы должны быть вариативны, мы должны наиграть определенные сочетания, посмотреть кого-то на других позициях. В каждом матче решаем локальные задачи. Что касается ответов на вопросы, мы не ищем ответов на загадочные вопросы, мы просто выполняем задания и пробуем вариации. Если в предыдущие игры было много игры в низу, то сегодня столкнулись с тем, что соперник навязал единоборства вверху. Мы должны быть готовы ко всяким способам ведения игры соперника. Пришлось с достаточно мощной командой побороться, потолкаться, вверху поиграть. По интенсивности и по плотности борьбы неплохой матч, мы это выдержали — уже хорошо. Доволен игрой, состоянием ребят, тем, как они воспринимают наши задачи, наши требования.
— Болельщики обращают внимание на то, что у вас команда еще ни разу не проиграла. Вы это держите в голове?
— Мы не зациклены на результате, чтобы продлить серию и чтобы говорили, что Уткульбаев не проигрывает. Рано или поздно это случится и надо спокойно к этому отнестись. Важно, что мы как команда растем и проявляем характер. Ребята еще больше друг друга узнают. Это процесс, когда должны все притереться. Конечно, приятный бонус, когда ты не проигрываешь и с хорошим настроением ложишься спать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5