Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 20:33

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Ахматом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвел итоги товарищеского матча с «Ахматом» (1:1).

— Плотный интенсивный матч провели. Наша задача была интенсивно провести стартовым составом 45 плюс 5-10 минут. Они это выполнили, движение было неплохое. В начале матча, может быть, немного разбирались с соперником. Пока мы разбирались, нам забили. Ребята продолжали выполнять то задание, которое у них было, играли активно. В конце концов сравняли счет, что немаловажно. Значит, у команды характер есть, никто не расклеился, все играли двигались. Мне матч понравился, с соперником высокого уровня. Хорошо, что мы не растерялись, не отошли от своей игры, а до конца пытались навязать единоборства, навязать прессинг. Удовлетворение от матча есть.

— Во втором тайме дебютировал Митков. Как оцените его игру?

— Ему пока тяжело, потому что он с нами особо не занимался. Мы знаем, что он в тонусе, что он провел матч чемпионата. Пока особого задания у него не было, он просто вышел и помог команде. Сыграли с одним нападающим, где нужно, поборолся. Может быть, в командной игре чуть-чуть выпадал, но ничего страшного пока. Через тренировки поймет. У него есть данные. Может, мы сегодня не так сильно использовали эти данные. Но как смог, проявил себя. Надеюсь, с каждой тренировкой он будет больше понимать командных движений. Больше ребята его будут узнавать, чтобы быть в нем уверенным, больше на него играть. Уверен, это будет усиление.

— Зотов быстро покинул поле.

— Мне сказали, что мышцу забили, и она напряглась, поэтому мы не стали рисковать. Он хотел разбегаться, но мы сразу заменили. Надеюсь, что там ничего страшного.

— Что с Лисаковичем и Кабутовым?

— Кабутов в прошлой довольно плотной игре получил удар по икроножной мышце, она немного забита была. Решили сделать паузу, чтобы не усугубить. Лисакович пока болеет. По Белеку ходит вирус, выбивает одного-двух игроков. Пока у него температура. Надеюсь, что в ближайшие дни он оклемается.

— Сегодня видели много замен. Насколько у вас есть желание всех заиграть?

— Это все было планово, в будущем у нас будут игры, и все ребята получат больше времени. Постепенно прибавляем игровое время всем футболистам. Единственное из-за замены Зотова чуть больше пришлось Рахмоналиеву поиграть, а так по плану все прошло, кто должен был, получил нагрузку. Кто-то тренировался утром и получил нагрузку там. У нас еще на этом сборе две игры. Распределим силы и выполним что хотели.

— Сегодняшнюю игру можно назвать репетицией перед ЦСКА? Дал ли этот матч ответы на вопросы?

— Мы не занимаемся здесь турнирной таблицей. Мы просто играем каждый матч по отдельности с определенным заданием. Мы должны быть вариативны, мы должны наиграть определенные сочетания, посмотреть кого-то на других позициях. В каждом матче решаем локальные задачи. Что касается ответов на вопросы, мы не ищем ответов на загадочные вопросы, мы просто выполняем задания и пробуем вариации. Если в предыдущие игры было много игры в низу, то сегодня столкнулись с тем, что соперник навязал единоборства вверху. Мы должны быть готовы ко всяким способам ведения игры соперника. Пришлось с достаточно мощной командой побороться, потолкаться, вверху поиграть. По интенсивности и по плотности борьбы неплохой матч, мы это выдержали — уже хорошо. Доволен игрой, состоянием ребят, тем, как они воспринимают наши задачи, наши требования.

— Болельщики обращают внимание на то, что у вас команда еще ни разу не проиграла. Вы это держите в голове?

— Мы не зациклены на результате, чтобы продлить серию и чтобы говорили, что Уткульбаев не проигрывает. Рано или поздно это случится и надо спокойно к этому отнестись. Важно, что мы как команда растем и проявляем характер. Ребята еще больше друг друга узнают. Это процесс, когда должны все притереться. Конечно, приятный бонус, когда ты не проигрываешь и с хорошим настроением ложишься спать.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/yuriy-utkulbaev-horosho-chto-my-ne-rasteryalis
ФК Ахмат
ФК Рубин (Казань)
Юрий Уткульбаев
0
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» может создать вторую команду, которую будет курировать Самаренкин
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости