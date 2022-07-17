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Сегодня, 20:33

Слуцкий заявил что «Рубин» не обсуждал возможность подписания Дзюбы

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, останется ли форвард Артем Дзюба в казанской команде.

— Есть ли шанс, что Дзюба останется?

— Это в положительную сторону влияет на команду: растут все и каждый во взаимодействии с ним раскрывается иначе. Мы вообще не обсуждали, чтобы он остался. Надеюсь, что он проведет следующую неделю с нами в работе, пока ищет себе команду.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.

Ранее, 12 июля, «СЭ» сообщил, что Артем прибыл в расположение «Рубина», чтобы тренироваться с командой в целях поддержания формы во время поиска нового клуба. Сейчас форвард находится без команды.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо 1
Ростов 1
2-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 1
Нижний Новгород 1
Матч завершен

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
Артем Дзюба
Футбол
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
1
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