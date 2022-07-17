Слуцкий заявил что «Рубин» не обсуждал возможность подписания Дзюбы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, останется ли форвард Артем Дзюба в казанской команде.

— Есть ли шанс, что Дзюба останется?

— Это в положительную сторону влияет на команду: растут все и каждый во взаимодействии с ним раскрывается иначе. Мы вообще не обсуждали, чтобы он остался. Надеюсь, что он проведет следующую неделю с нами в работе, пока ищет себе команду.

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.

Ранее, 12 июля, «СЭ» сообщил, что Артем прибыл в расположение «Рубина», чтобы тренироваться с командой в целях поддержания формы во время поиска нового клуба. Сейчас форвард находится без команды.