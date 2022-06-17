Слуцкий рассказал о задачах «Рубина» в предстоящем сезоне

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о задачах казанцев в предстоящем сезоне.

«Рубин» — большая команда, которая не так давно попадала в еврокубки. И я уверен, что мы бы боролись за пятерку и в этом сезоне. У нас была качественная работа на зимних сборах.

Сейчас основная задача всех нас в клубе — не понизить планку ни в чем: в медицине, питании, качестве полей, физиотерапевтах. Мы себя считаем и позиционируем командой премьер-лиги. Поэтому мы хотим играть на «Ак Барс Арене» — это один из лучших стадионов в стране», — цитирует Слуцкого «СЭ».

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 РПЛ с 29 очками и вылетел в ФНЛ.