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Сегодня, 14:03

Слуцкий о трансферах «Рубина»: «Все новички понимают, какие у нас условия и требования»

Слуцкий рассказал о трансферах «Рубина»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трансферах казанского клуба.

— Много разговоров и претензий в адрес «Рубина», что вы всех заваливаете деньгами. Талалаев говорил, что «Ахмату» с вами тяжело конкурировать. Как вы воспринимаете эти разговоры?

— Про кого Талалаев говорил? Не знаю. В ФНЛ есть потолок зарплат и мы обязаны, как и любой клуб, соблюдать все эти требования. Вы же слышали интервью новичков: они говорили нам «да» уже во время телефонного общения еще до разговоров про деньги и все остальное. Не могу назвать нас бедными или богатыми. Но переговоры мы провели быстро за счет того, что все новички понимают, что такое «Рубин», какие у нас условия и требования, какие тут задачи и возможности для персонального роста. В финансах мы в тех же условиях, что и другие клубы, потому что мы не можем физически нарушить действующие правила.

В межсезонье «Рубин» пополнили нападающие Камиль Муллин, Доэль Фамейе и защитник Александр Мартынович.

ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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