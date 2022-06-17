Слуцкий о трансферах «Рубина»: «Все новички понимают, какие у нас условия и требования»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о трансферах казанского клуба.

— Много разговоров и претензий в адрес «Рубина», что вы всех заваливаете деньгами. Талалаев говорил, что «Ахмату» с вами тяжело конкурировать. Как вы воспринимаете эти разговоры?

— Про кого Талалаев говорил? Не знаю. В ФНЛ есть потолок зарплат и мы обязаны, как и любой клуб, соблюдать все эти требования. Вы же слышали интервью новичков: они говорили нам «да» уже во время телефонного общения еще до разговоров про деньги и все остальное. Не могу назвать нас бедными или богатыми. Но переговоры мы провели быстро за счет того, что все новички понимают, что такое «Рубин», какие у нас условия и требования, какие тут задачи и возможности для персонального роста. В финансах мы в тех же условиях, что и другие клубы, потому что мы не можем физически нарушить действующие правила.

В межсезонье «Рубин» пополнили нападающие Камиль Муллин, Доэль Фамейе и защитник Александр Мартынович.