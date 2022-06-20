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Сегодня, 19:28

Слуцкий подвел итоги товарищеского матча «Рубина» с «Акроном»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Акроном» в товарищеской игре (1:0).

«Первая контрольная игра, большое количество новичков в разных состояниях, — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина». — Кто-то начал раньше, кто-то начал позже. Группа игроков отсутствует по микроповреждениям, ни у кого ничего серьезного. Самошников, Лисакович, Иванов, Мусаев, Апшацев — у всех небольшие повреждения, поэтому решили не рисковать. Сложно какое-то цельное впечатление дать по игре».

Матч проходил в Казани на базе «Рубина».

Подопечные Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетели из РПЛ в ФНЛ. «Акрон» в ФНЛ в прошлом сезоне занял девятое место.

Источник: http://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-v-pervom-tayme-pytalis-igrat-v-pozitsionnyh-atakah
Футбол
ФНЛ
ФК Акрон
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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