Слуцкий подвел итоги товарищеского матча «Рубина» с «Акроном»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Акроном» в товарищеской игре (1:0).

«Первая контрольная игра, большое количество новичков в разных состояниях, — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина». — Кто-то начал раньше, кто-то начал позже. Группа игроков отсутствует по микроповреждениям, ни у кого ничего серьезного. Самошников, Лисакович, Иванов, Мусаев, Апшацев — у всех небольшие повреждения, поэтому решили не рисковать. Сложно какое-то цельное впечатление дать по игре».

Матч проходил в Казани на базе «Рубина».

Подопечные Слуцкого по итогам сезона-2021/22 вылетели из РПЛ в ФНЛ. «Акрон» в ФНЛ в прошлом сезоне занял девятое место.