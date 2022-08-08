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Слуцкий об игре «Рубина»: «У нас не получается доминировать и выигрывать с запасом»

Слуцкий оценил игру «Рубина» в первых турах первой лиги
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в матче против «Нефтехимика» (2:2) в 4-м туре первой лиги.

— 4 забитых мяча, полный стадион, красивые голы, была драматургия, болельщикам должно было понравится. Названия Эль-татарико? Классное. Мы потеряли очки. Наша задача и мы это не скрываем — побеждать. У нас не получается доминировать и выигрывать с запасом. Любая потеря очков — шаг назад.

— ФНЛ — самая сложна лига?

— Мы играли на искусственных полях. В РПЛ только «Уфа» играла на таком поле. Вот это основная специфика. По картинке поля выглядят приемлемо. Пока никаких проблем с логистикой мы не испытывали. Есть проблемы с тем, что наши футболисты тренируются на натуральном поле и они не любят переход на искусственный газон, — сказал Слуцкий на пресс-конференции после матча.

«Рубин» набрал 5 очков и идет на 9-м месте. «Нефтехимик» также имеет 5 очков, но уступает казанцам по дополнительным показателям (10-е место).

Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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