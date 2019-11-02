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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Главный тренер «Ротора» призван лучшим тренером ФНЛ в октябре

12:22
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Главный тренер «Ротора» Игорь Меньщиков признан лучшим тренером Олимп-ФНЛ в октябре по версии болельщиков, cообщается в официальном Twitter.

На втором месте — главный тренер «Балтики» Евгений Калешин, на третьем — Николай Савичев из «Торпедо».

Все о ФНЛ: турнирная таблица, календарь и расписание матчей

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