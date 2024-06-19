Бояринцев: «Сезон первой лиги начинается ориентировочно 14 июля»

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал о сроках начала сезона-2024/25 первой лиги.

«Готовимся к предстоящему сезону. У нас фактически мало времени на подготовку, сезон начинается ориентировочно 14 июля, — цитирует Бояринцева ТАСС. — Запланировано два коротких сбора — в Москве и Новогорске. Времени на раскачку нет, работаем во всех направлениях для комплектации команды».

Волгоградцы вернулись в первую лигу спустя два года.