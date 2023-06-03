Парфенов — о стыках: «Родине» никто ничего не дарил, и мы не пляшем на костях»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов отреагировал на выход команды в стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

«Я понимаю, что премьер-лига от нас на расстоянии вытянутой руки. Все реально. Сейчас главное — тишина. И спокойно готовиться. Важно восстановиться. Мы шли к этому. Можно сказать, что нам повезло, но никто не знает, как мы пахали. Нам никто ничего не дарил. Есть ситуация, и мы ее приняли. Никто ни на чьих костях не пляшет», — приводит «РБ Спорт» слова Парфенова.

В заключительном туре сезона ФНЛ «Родина» сыграла вничью с «Рубином» (0:0). Команда заняла пятую позицию в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, но получит право сыграть в стыковых матчах, так как «Алания» не прошла лицензирование для участия в РПЛ.