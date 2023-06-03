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Парфенов — о стыках: «Родине» никто ничего не дарил, и мы не пляшем на костях»

Алина Савинова
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Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов отреагировал на выход команды в стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

«Я понимаю, что премьер-лига от нас на расстоянии вытянутой руки. Все реально. Сейчас главное — тишина. И спокойно готовиться. Важно восстановиться. Мы шли к этому. Можно сказать, что нам повезло, но никто не знает, как мы пахали. Нам никто ничего не дарил. Есть ситуация, и мы ее приняли. Никто ни на чьих костях не пляшет», — приводит «РБ Спорт» слова Парфенова.

В заключительном туре сезона ФНЛ «Родина» сыграла вничью с «Рубином» (0:0). Команда заняла пятую позицию в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, но получит право сыграть в стыковых матчах, так как «Алания» не прошла лицензирование для участия в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-parfenov-o-sty-kovy-h-matchah-rodine-nikto-nichego-ne-daril-i-my-ne-plyashem-na-kostyah/
Дмитрий Парфенов
Первая лига
ФК Родина
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
7
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
8
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
9
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
10
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
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 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
12
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
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Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
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3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
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Родина – Рубин
 0 : 0
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3.06 17:00
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