Парфенов — о стыках: «Родине» никто ничего не дарил, и мы не пляшем на костях»
Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов отреагировал на выход команды в стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.
«Я понимаю, что премьер-лига от нас на расстоянии вытянутой руки. Все реально. Сейчас главное — тишина. И спокойно готовиться. Важно восстановиться. Мы шли к этому. Можно сказать, что нам повезло, но никто не знает, как мы пахали. Нам никто ничего не дарил. Есть ситуация, и мы ее приняли. Никто ни на чьих костях не пляшет», — приводит «РБ Спорт» слова Парфенова.
В заключительном туре сезона ФНЛ «Родина» сыграла вничью с «Рубином» (0:0). Команда заняла пятую позицию в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, но получит право сыграть в стыковых матчах, так как «Алания» не прошла лицензирование для участия в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
7
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
8
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
9
|КАМАЗ
|33
|11
|11
|11
|35-34
|44
|
10
|Волгарь
|33
|11
|11
|11
|37-37
|44
|
11
|Нефтехимик
|33
|11
|11
|11
|32-33
|44
|
12
|Акрон
|33
|9
|16
|8
|34-36
|43
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|- : -
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12