Парфенов считает, что пенальти был спорным в матче с «Рубином»

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура первой лиги против «Рубина» (0:2).

«Для нас эта игра урок. Сегодня исполнители решили. Наша команда достойно выглядела. А первый мяч — фора. Понятно, что «Рубин» — фаворит турнира, но пенальти спорный. Очень спорный. Даже говорить нечего. Слуцкий лучше расскажет, что у него за команда. Но я считаю, что можно было брать очки у «Рубина», — сказал Парфенов.

В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Енисеем». «Родина» дома примет «Аланию». Оба матча пройдут 24 июля.