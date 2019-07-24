Главный тренер "Мордовии": "Команда не поблагодарила болельщиков? В будущем отрегулируем вопрос"

Главный тренер "Мордовии" Марат Мустафин после гостевого матча 4-го тура Олимп-ФНЛ против "Торпедо" (2:2) на пресс-конференции подвел итоги встречи.

– Понимаем, что Торпедо очень агрессивно начинает домашние игры. 25-30 минут играют за счет флангов и длинных передач. Не справились с давлением. Во время второго гола была индивидуальная ошибка нашего игрока. В первом не справились с навесом со фланга. Во время нашего гола сработал аут, вернулись в игру. Во втором тайме "Торпедо" владело территориальным преимуществом, но мы свой момент смогли использовать засчет индивидуального мастерства.

– Согласны, что ничью заслужил голкипер?

– Согласен с вами.

– Изначально показалось, что футболисты просто похлопали игрокам, а потом тренерский штаб им подсказал, что надо подойти к трибунам.

– Команда должна благодарить болельщиков и без подсказки тренерского штаба. Фанатам огромное спасибо за поддержку, в будущем отрегулируем вопрос. Мы просто не ожидали, что нас придут поддержать столько людей. (Арман Мкртчян)

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