Главный тренер «Енисея» пожелал «Торпедо», обыгравшему его команду, выйти в другой дивизион

Главный тренер «Енисея» Юрий Газзаев после поражения в 10-м туре первенства Олимп-ФНЛ от «Торпедо» (0:2) пожелал черно-белым удачных выступлений в дальнейшем.

— В «Торпедо» коллектив собран из хороших футболистов, — цитирует официальный сайт Олимп-ФНЛ Газзаева. — В составе есть и молодые ребята, и те, кто многое прошел в российском футболе, словом, есть, кому управлять игрой. Состав «Торпедо» выглядит сбалансировано, в действиях команды есть мысль. Черно-белые хорошо стартовали, нужно пожелать команде продолжить успешное выступление и по итогам сезона выйти в другой дивизион.

«Енисей» же собирал команду прямо накануне старта первенства, и это видно. Я сказал футболистам, что имя, которое они заработали вчера — это архив, а подтверждать, что ты собой что-то представляешь, нужно каждый день. Нам нужно время, чтобы стать командой.

После 10 туров «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с 25 очками, а «Енисей» располагается на последнем месте с 6-ю.