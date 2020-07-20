Главный тренер «Чертаново» отказал «Оренбургу» и продлил контракт с клубом

Пресс-служба «Чертаново» сообщает, что клуб продлил контракт с главным тренером команды Игорем Осинькиным до июня 2022 года. Московская команда утверждает, что 55-летний специалист отказался от предложения «Оренбурга».

«Мы счастливы продолжить работать вместе с лучшим наставником страны и уверены, что клуб продолжит прогрессировать под руководством Игоря Витальевича», — написано в заявлении пресс-службы «Чертаново».

По итогам сезона-2019/20 «Чертаново» заняло третье место с 54 очками в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург» с 24 баллами расположился на 16-й строчке в РПЛ.