Евсеев представил рукописную таблицу с прогрессом «Черноморца» при нем

Главный тренер «Черноморца» Вадим Евсеев сравнил результаты бело-синих с другими командами за время его работы в клубе из Новороссийска.

В пятницу, 28 ноября, «Черноморец» победил «Шинник» (2:1) в 21-м туре первой лиги. В послематчевом интервью Евсеев показал корреспонденту подробную рукописную таблицу с баллами команд, отметив прогресс «Черноморца».

«Когда в команду пришел тренерский штаб со мной, «Черноморец» на последнем месте был с тремя очками. Сейчас сколько, 24? Убираем три очка, 21? 26 очков за это время набрал «Факел», «Урал» — 21. На втором месте «Родина» — 25. Так что приятно заканчивать в тройке. Вопросы после этого еще есть?» — сказал Евсеев на видео, опубликованном пресс-службой первой лиги в соцсети «ВКонтакте».

«Черноморец» с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги. Евсеев 5 сентября подписал контракт с клубом до конца сезона-2025/26.