Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер "Балтики" Евгений Калешин дисквалифицирован на 8 матчей за оскорбительное поведение в адрес арбитра Антона Кобзева.

- На 57-й минуте матча Евгений Калешин был удален из технической зоны за нецензурное выражение в первого помощника судьи Антона Кобзева. В подтрибунном помещении Калешин продолжал нецензурно выражаться в адрес Кобзева и умышленно наступил тому на ногу, - сказал Григорьянц. - Кобзев сегодня принимал участие в заседании КДК, Калешин вышел на связь по Скайпу.

Тренер не отрицал свою вину, извинился перед Кобзевым и КДК. Надо сказать, что для Калешина это - рецидив, за подобное его уже наказывали, когда он работал в "Кубани" в прошлом сезоне. За оскорбительное поведение Калешина в отношении судьи матча и попытку оказать на судью физическое воздействие тренер дисквалифицирован на 8 матчей и оштрафован на 30 тысяч рублей. (Иван Торопцев)