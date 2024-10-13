Талалаев — о месяце работы в «Балтике»: «Команда уже управляемая»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил стартовый период своей работы в калининградском клубе.

«Команда стала нашей, нашего тренерского штаба. Она уже управляемая. Первый тайм с «Нефтехимиком» был близок к тому, что мы называем футболом и к чему ребят призываем стремиться. Некоторые футболисты после вылета «Балтики» из РПЛ думали, что их сейчас разберут команды из элиты, что они будут все востребованы. Такие мысли очень сложно из головы вытрясти. Уже не раз сталкивался с подобными ситуациями в своей карьере, но та реакция, которую я увидел от ребят в Калининграде, очень сильно обнадеживает», — цитирует Талалаева Metaratings.ru.

По словам 52-летнего специалиста, он доволен тем, как футболисты «Балтики» реагируют на требования тренерского штаба.

Клуб из Калининграда объявил о назначении Талалаева на пост главного тренера 6 сентября. «Балтика» после 13 туров Мелбет-Первой лиги занимает шестое место с 21 очком.