Талалаев: «Балтика» приложит все усилия, чтобы оставаться на первом месте, но самое главное — мы в РПЛ»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к игрокам и болельщикам после выхода команды в РПЛ.

«Работники, футболисты, поздравляю всех с решением задачи. Мы сделали это большое дело — мы в РПЛ. Всех вас ждем на открытой тренировке, чтобы у вас была возможность поблагодарить ребят. Когда она будет — решим совсем скоро. Мы приложим все усилия, чтобы оставаться на первом месте, но самое главное — мы в РПЛ», — сказал Талалаев в видео, опубликованном в Telegram-канале «Балтики».

В субботу, 10 мая, «Балтика» сыграла вничью с «Черноморцем» (0:0) в матче 32-го тура первой лиги и за два тура до окончания сезона обеспечила себе выход в высший дивизион страны.

Калининградская команда вернулась в РПЛ спустя год после вылета.