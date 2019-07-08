Главный тренер "Авангарда": "Судья принимал странные решения. Думал, что рефери из премьер-лиги будет более квалифицированным"

Главный тренер "Авангарда" Мурат Искаков прокомментировал поражение от "Ротора" (0:3) в стартовом туре ФНЛ и подверг критике работу арбитра. Матч обслуживал Василий Казарцев. В прошлом сезоне он отсудил 21 матч в РПЛ.

– Никто не ожидал такого старта в сезоне, – цитирует официальный сайт лиги Искакова. – Удаление внесло свои коррективы в игру. Нам пришлось больше обороняться. Но играть против квалифицированного соперника в таком усеченном составе тяжело. Мы понимали, во что будет играть "Ротор", но сыграло свою роль волнение. Мы старались. Были моменты. Но не хватило точности ударам. В целом винить ребят не в чем. Нужно было играть проще и волнение бы прошло. Мне не стыдно за футбол, который мы показали, будучи в неполном составе.

Много желтых карточек? Рефери этого матча принимал странные решения, которые трактовались не в нашу сторону. Хотя соперника тоже можно было наказывать. Плюс при счете 2:0 судья не поставил пенальти на Никитине. Думал, что рефери из премьер-лиги будет более квалифицированным.