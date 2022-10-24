Тедеев — о возможной работе в РПЛ: «Для меня существует только один клуб, это «Алания»
Главный тренер «Алании» Заур Тедеев высказался о возможной работе в РПЛ.
«Буду ли рассматривать предложения от клубов РПЛ? Нет. Для меня сегодня существует только один клуб, это «Алания», — цитирует «РБ Спорт» Тедеева.
«Алания» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 34 очка в 15 турах.
Тедеев возглавляет «Аланию» с июня 2022 года. Ранее он был исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» с сентября 2021 года по март 2022 года. Также 41-летний специалист возглавлял молодежную команду «Ростова».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|15
|7
|4
|4
|23-17
|25
|
7
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
8
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
9
|Шинник
|15
|6
|3
|6
|17-16
|21
|
10
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|15
|1
|5
|9
|10-24
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.10
|10:00
|
СКА-Хаб. – Велес
|6 : 0
|23.10
|15:00
|
Акрон – Рубин
|0 : 0
|23.10
|16:00
|
Динамо Мх – Кубань
|2 : 1
|23.10
|16:00
|
Краснодар-2 – Алания
|0 : 3
|23.10
|16:00
|
Шинник – КАМАЗ
|1 : 0
|23.10
|17:00
|
Арсенал – Волгарь
|3 : 2
|23.10
|18:00
|
Балтика – Волга
|2 : 2
|23.10
|18:00
|
Родина – Нефтехимик
|0 : 2
|24.10
|15:00
|
Енисей – Уфа
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Илья Стефанович
Волгарь
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4
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