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Сегодня, 11:30

Калешин — о главном тренере «Манчестер Сити»: «Гвардиола говорит про себя, что он — оборонительный тренер»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» поделился мнением о тренере одного из участников предстоящего финала Лиги чемпионов — Пепе Гвардиоле.

— У вас есть объяснение феномену Гвардиолы, который, как многие считают, во всех решающих матчах уже много лет придумывает что-то такое, что запутывает его самого и его команду?

— Он — очень закрытый тренер. Мало рассказывает об игре. Да, говорит какие-то простые вещи, которые понятны всем, но это далеко не тот человек, который открывает двери в свою лабораторию. Я всегда его интервью смотрю, пытаюсь рациональное зерно для себя найти. Из того, что видел, он практически всегда адаптируется к сопернику. Все называют его тренером атакующим, но сам про себя он говорит, что он оборонительный тренер. И это действительно так. Просто инструменты обороны у него другие. Он использует владение, прессинг. И то, что он подвержен гиперанализу соперника, это факт. Наверное, это и команде потом передается. Команда перенимает черты своего тренера. Может быть, этот страх в решающих матчах не дает показать команде свои лучшие качества.

Полное интервью Евгения Калешина «СЭ» здесь

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Акрон
Евгений Калешин
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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