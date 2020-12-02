Глава профсоюза футболистов: «Расследование в брянском «Динамо» идет серьезное. Виновные получат суровое наказание»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал «СЭ» о ситуации в брянском «Динамо».

Ранее стало известно, что на поле в составе команды выходили трое футболистов с сомнительными тестами на коронавирус, а позже капитан команда Андрей Луканченков заявил об угрозах в его адрес во время тренировки.

— Мы на себя взяли часть функций расследования этого процесса, связались в том числе с ребятами, которых пытались обвинить в неправильных показаниях, — сказал Зотов «СЭ». — Мы все показания получили на руки напрямую от них. Никто никого не обманывал: там четко расписано, где и кто был, что знал, кому сдавались тесты. Достаточно понятная картина, футболисты не знали, что у них были позитивные тесты на момент игры. И никто бы из них рисковать не стал, двое из трех достаточно опытные футболисты, они не стали бы убивать себя.

Расследование идет серьезное, переложить ответственность не получится. Уверен, виновные понесут наказание достаточно суровое, чтобы отбить желание у других заниматься подобными вещами.

Если брать ситуацию с угрозами капитану, то там подключились правоохранительные органы. По поводу истории с сомнительными тестами футболистов я пока не слышал о разбирательствах со стороны полиции. Думаю, на основании расследования ФНЛ, которое мониторится РФС и нами, при наличии оснований, органы подключатся. Мне кажется, если там действительно от людей скрыли факт положительных тестов и выставили на игру, то это вопрос для правоохранительных органов. Но это мое личное мнение. (Сергей Федоров)