Глава Московской Федерации футбола высказался о допросе экс-директора «Чертаново»

Глава Московской Федерации футбола Сергей Анохин в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с допросом в органах экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.

— Вы, как руководитель московской федерации футбола, считаете ли правильным то, что «Чертаново» выделяется почти 60 процентов средств, а на остальные команды 40 процентов?

— Проблема в искажении информации СМИ. Я читаю РБК и вижу, как абсолютно неправильно указываются цифры. Да, клубу выделялось большое количество средств, потому что они содержат общеобразовательную школу, спортивную школу с несколькими отделениями, стадион. На это уходит очень много средств. Ситуация достаточно сложная. Давайте подождем выводов следствия. Если будет суд и вынесение решения, то тогда уже и будем это обсуждать. Сейчас не будем мешать следствию.

— За месяц до того, как это произошло, Ларин покинул свой пост. Связано ли это как-то с этим?

— Еще раз повторюсь давайте не будем комментировать до решения следствия.

(Севастиан Терлецкий, Максим Алланазаров)

Полностью интервью с Сергеем Анохиным читайте на сайте «СЭ»