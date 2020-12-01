Глава комитета по этике РФС: «По словам директора «Балтики» в адрес судьи к нам еще ничего не поступало»

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев в беседе с «СЭ» рассказал, не поступало ли обращение по словам руководителя департамента развития «Балтики» Юрия Аракеляна в адрес судьи Юнуса Кошко.

— К нам еще ничего не поступало по этому поводу, — сказал Андреев «СЭ». — В таких случаях судьи могут обратиться к руководству РФС или лиги, а они уже обращаются к нам.

Напомним, ранее Аракелян в резкой форме высказался об арбитре.

В сториз Instagram он опубликовал фото судьи и написал: «Ты подлец, если бы ты был мужчиной... Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрытый этой властью, один на один! Ты подлец, и если тебе передадут этот скрин, знай, я тебя презираю четыре матча подряд и готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы еще увидимся в других обстоятельствах, скотина». (Сергей Федоров)