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Глава ФНЛ объяснил решение о завершении сезона

17:32
Игорь Ефремов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Ефремов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Президент ФНЛ Игорь Ефремов объяснил решение руководства лиги о досрочном завершении сезона. Первенство, прерванное из-за пандемии коронавируса, решено не доигрывать. Две команды — «Ротор» и «Химки» — получили путевку в РПЛ, а в ПФЛ по спортивному принципу не вылетает никто.

— Нужно понимать, как эта ситуация развивалась, — цитирует matchtv.ru Ефремова. — Была создана рабочая группа, она состояла из президента премьер-лиги, из президента ПФЛ, мы достаточно подробно разрабатывали различные сценарии. Но на первом же этапе мы должны понимать: необходимо сыграть 11 туров в ФНЛ. Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила премьер-лига, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учетом того, что премьер-лига и календарь следующего сезона начинаются 2 августа.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1190213_Prezident_FNL_objasnil_reshenije_o_zavershenii_pervenstva_nazvav_planirujemuju_datu_nachala_sezona_2020_21_v_RPL_i_FNL

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