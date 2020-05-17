Глава ФНЛ объяснил решение о завершении сезона

Президент ФНЛ Игорь Ефремов объяснил решение руководства лиги о досрочном завершении сезона. Первенство, прерванное из-за пандемии коронавируса, решено не доигрывать. Две команды — «Ротор» и «Химки» — получили путевку в РПЛ, а в ПФЛ по спортивному принципу не вылетает никто.

— Нужно понимать, как эта ситуация развивалась, — цитирует matchtv.ru Ефремова. — Была создана рабочая группа, она состояла из президента премьер-лиги, из президента ПФЛ, мы достаточно подробно разрабатывали различные сценарии. Но на первом же этапе мы должны понимать: необходимо сыграть 11 туров в ФНЛ. Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила премьер-лига, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учетом того, что премьер-лига и календарь следующего сезона начинаются 2 августа.