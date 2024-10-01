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Глава Федерации футбола Херсонской области ответила на вопрос об интеграции клубов в российские соревнования

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Президент Федерации футбола Херсонской области Марианна Креймер ответила на вопрос об интеграции команд в общероссийские соревнования.

«Я не уполномочена обсуждать эти вопросы в связи с рядом причин. Официально эта тема не обсуждалась, однако наш губернатор Владимир Сальдо эту тему озвучил. Это еще раз подтверждает тот факт, что воссоединенные регионы навеки с Россией», — сказала Креймер ODDS.ru.

В понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента Владимира Путина дать возможность футбольным клубам из пяти новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях. В 2023 году два клуба из Крыма — ялтинский «Рубин» и «Севастополь» — начали выступать в дивизионе Б Второй лиги.

Источник: ODDS.ru.
Футбол
ФК Севастополь
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«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 6 6 0 10-4 24
2
 Торпедо 12 5 7 0 19-11 22
3
 Урал 12 6 3 3 17-11 21
4
 Черноморец 12 6 2 4 18-15 20
5
 Балтика 12 5 5 2 12-9 20
6
 Чайка 12 4 5 3 15-11 17
7
 Сочи 12 4 5 3 17-14 17
8
 Родина 12 4 5 3 13-12 17
9
 Енисей 12 5 1 6 13-13 16
10
 Нефтехимик 12 4 4 4 11-13 16
11
 Ротор 12 3 6 3 9-8 15
12
 Сокол 12 3 6 3 8-11 15
13
 СКА-Хаб. 12 4 3 5 11-18 15
14
 КАМАЗ 12 4 2 6 11-9 14
15
 Алания 12 2 5 5 6-9 11
16
 Шинник 12 2 5 5 7-13 11
17
 Уфа 12 2 4 6 10-15 10
18
 Тюмень 12 1 2 9 8-19 5
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5.10 00:00
Тюмень – КАМАЗ
 - : -
5.10 12:00
Уфа – СКА-Хаб.
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5.10 16:00
Урал – Торпедо
 - : -
5.10 20:00
Родина – Арсенал
 - : -
6.10 00:00
Алания – Черноморец
 - : -
6.10 15:00
Шинник – Енисей
 - : -
6.10 19:00
Балтика – Нефтехимик
 - : -
6.10 19:00
Сочи – Чайка
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7.10 19:45
Сокол – Ротор
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Сочи

 5
Максим Савельев

Максим Савельев

Енисей

 4
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 8 1 4
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 11 1 3
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