Глава Федерации футбола Херсонской области ответила на вопрос об интеграции клубов в российские соревнования

Президент Федерации футбола Херсонской области Марианна Креймер ответила на вопрос об интеграции команд в общероссийские соревнования.

«Я не уполномочена обсуждать эти вопросы в связи с рядом причин. Официально эта тема не обсуждалась, однако наш губернатор Владимир Сальдо эту тему озвучил. Это еще раз подтверждает тот факт, что воссоединенные регионы навеки с Россией», — сказала Креймер ODDS.ru.

В понедельник губернатор Херсонской области Владимир Сальдо попросил президента Владимира Путина дать возможность футбольным клубам из пяти новых регионов участвовать в общероссийских соревнованиях. В 2023 году два клуба из Крыма — ялтинский «Рубин» и «Севастополь» — начали выступать в дивизионе Б Второй лиги.