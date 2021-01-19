Геркус заявил, что не будет участвовать в выборах главы ФНЛ

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что отказался от участия в выборах ФНЛ. По его словам, это связано с изменением стратегии развития РФС профессионального футбола.

Тем не менее, Геркус представил свою программу по развитию ФНЛ на ближайшие годы. Она доступна здесь. Выборы главы ФНЛ пройдут 25 февраля.

«Вы знаете, что я намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФНЛ и участвовать в выборах, — написал Геркус в своем Telegram-канале. — Была проведена большая подготовительная работа, получено предварительное согласие поддержать меня от 2/3 клубов Лиги, 3 клуба были готовы выдвинуть мою кандидатуру для официального участия в выборах. Мною была подготовлена интересная, на мой взгляд, предвыборная программа развития Лиги.

Однако, в минувшую пятницу ситуация резко поменялась. Насколько я понимаю, в РФС возобладал курс на немедленные изменения в профессиональном футболе. В частности, на изменения формата, количества участников, структуры соревнований. На объединение ФНЛ с ПФЛ и, возможно, с другими лигами. В связи с этим поменялся и настрой в уважаемых мной клубах.

На реализацию этого курса РФС выдвинул своего Генерального секретаря Александра Александровича Алаева. Желаю ему успеха!

Несмотря на то, что я принял решение в этих обстоятельствах не участвовать в выборах, тем не менее, убежден, что идеология, и идеи, которые я закладывал в свою программу могут быть использованы для общего блага. Одно другого совершенно не исключает. Поэтому я представляю ее, как и собирался, всеобщему вниманию. Таким образом выборы, пусть и с понятным финалом, сыграют свою основную роль и станут точкой обсуждения насущных проблем нашего футбола".