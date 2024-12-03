Геркус исключил возвращение в «Торпедо»: «У болельщиков я ассоциируюсь с «Локомотивом»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в структуру автозаводцев.

«Нет-нет, это исключено. Это не секрет, что часть болельщиков не очень хорошо меня воспринимала. Активная часть болельщиков «Торпедо» находится все еще в ярких переживаниях по поводу вражды с «Локомотивом». Они не могли мне этого простить, забыть. Им было неприятно меня видеть внутри клуба. Я у них все еще ассоциируюсь с «Локомотивом». И все мое пребывание было омрачено этой их эмоцией. Была ежедневная напряженность. И когда произошла очередная смена руководства, мне предложили разойтись. Тогда все вздохнули с облегчением», — сказал Геркус «СЭ».

С июля 2022 года функционер занимал пост директора по стратегическому развитию футбольного клуба «Торпедо» Москва. С августа 2022 года — президент клуба.

В марте 2023 года Геркус покинул «Торпедо», контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Дарик Агаларов