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Сегодня, 19:10

Геркус исключил возвращение в «Торпедо»: «У болельщиков я ассоциируюсь с «Локомотивом»

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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в структуру автозаводцев.

«Нет-нет, это исключено. Это не секрет, что часть болельщиков не очень хорошо меня воспринимала. Активная часть болельщиков «Торпедо» находится все еще в ярких переживаниях по поводу вражды с «Локомотивом». Они не могли мне этого простить, забыть. Им было неприятно меня видеть внутри клуба. Я у них все еще ассоциируюсь с «Локомотивом». И все мое пребывание было омрачено этой их эмоцией. Была ежедневная напряженность. И когда произошла очередная смена руководства, мне предложили разойтись. Тогда все вздохнули с облегчением», — сказал Геркус «СЭ».

С июля 2022 года функционер занимал пост директора по стратегическому развитию футбольного клуба «Торпедо» Москва. С августа 2022 года — президент клуба.

В марте 2023 года Геркус покинул «Торпедо», контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Дарик Агаларов

ФК Торпедо (Москва)
Илья Геркус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
4
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
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