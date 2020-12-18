Геркус будет участвовать в выборах президента ФНЛ

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что будет участвовать в выборах главы ФНЛ.

«Клубам ФНЛ — лучшей лиги мира — предстоит выбрать нового руководителя. И я принял решение участвовать в этих выборах. Общаясь с клубами, знаю их желание сделать лигу сильнее. Уверен, что потенциал ФНЛ — имиджевый, маркетинговый, коммерческий, спортивный — сильно недооценен. Клубы хотят развиваться в духе времени. Им нужны перемены, новые коммуникации с болельщиками, другая организация работы по привлечению коммерческих спонсоров и партнеров. Есть потребность в спортивном развитии в улучшении организации турнира.

Я намерен заручиться поддержкой клубов, пойти на выборы президента Футбольной Национальной Лиги и выиграть их.

За спиной 12 лет работы в профессиональном и любительском футболе. Работа на клубном уровне в «Зените» и «Локомотиве», запуск команд в ПФЛ и в женской лиге, работа в структуре премьер-лиги дали мне бесценный опыт успешного решения многих коммерческих, имиджевых, спортивных и маркетинговых задач. В 2020-м при моем участии была организована и запущена Лига городского футбола — турнира лучших любительских команд Москвы. С таким видением будущего я начинаю эту избирательную кампанию», — написал Геркус в Telegram-канале.

ФНЛ с момента основания возглавлял Игорь Ефремов, 7 декабря было объявлено о его отставке.

Геркус был гендиректором «Локо» с лета 2016 по конец 2018 года. При нем железнодорожники выиграли чемпионат и Кубок России.

Выборы президента ФНЛ состоятся 25 февраля.