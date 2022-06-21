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Сегодня, 14:10

Газизов — о будущем Агаларова: «Нет никаких дедлайнов. Сейчас он в команде, но переговоры ведутся»

Газизов рассказал о будущем Агалрова в «Уфе»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что по возможному трансферу нападающего Гамида Агаларова нет никаких дедлайнов.

В прошедшем сезоне 21-летний россиянин стал лучшим бомбардиром Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 19 мячей в 30 турах.

«По трансферу Гамида нет никаких дедлайнов, все будет в рамках трансферного окна, — приводит слова Газизова «РБ Спорт». — Пока он в команде. Да, мы ведем переговоры, но это не финальное решение. Есть еще и другая сторона, которая принимает решение. Топ-клуб? Я не буду называть сейчас команды».

Напомним, «Уфа» финишировала на 14-м месте в таблице РПЛ и уступила в стыковых матчах «Оренбургу». Следующий сезон клуб проведет в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-o-budushhem-agalarova-net-nikakih-dedlajnov-sejchas-on-v-komande-no-peregovory-vedutsya/
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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