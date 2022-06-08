Газизов о поисках тренера: «Топ-уровень? «Уфа» не меняет свою стратегию, но все может быть»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос «СЭ» о поиске нового главного тренера после ухода Алексея Стукалова.

«Поиски тренера? Не буду комментировать. Все узнаете, когда объявим. Тренер топ-уровня? «Уфа» не меняет свою стратегию. Но все в жизни может быть. Вот так», — сказал Газизов «СЭ».

Стукалов возглавлял «Уфу» с апреля 2021 года. В конце мая 2022 года 38-летний специалист покинул клуб после вылета команды из РПЛ в ФНЛ-1.